Töfffahrerin stösst in Ebikon LU frontal mit Auto zusammen

Keystone-SDA

Bei einem Überholmanöver eines Autofahrers ist es am Mittwochabend in Ebikon zu einer Frontalkollision mit einer entgegenkommenden Motorradfahrerin gekommen. Dabei hat sich die Motorradlenkerin lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich laut Mitteilung der Luzerner Polizei am Mittwoch kurz nach 18.00 Uhr. Ein Autofahrer war von Adligenswil in Richtung Ebikon unterwegs und überholte im Bereich Büel mehrere Fahrzeuge. Dabei kollidierte er frontal mit einer entgegenkommenden Motorradfahrerin.

Die 21-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

Die Adligenswilerstrasse war zwischen Adligenswil und Ebikon während rund sechs Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Ebikon-Dierikon stand im Einsatz. Der Sachschaden beträgt laut Communiqué rund 30’000 Franken.