Töfffahrerin verletzt sich bei Unfall in Oberriet SG schwer

Keystone-SDA

Eine 18-jährige Töfffahrerin hat sich bei einer Kollision mit einem Auto in Oberriet schwer verletzt. Die Rega flog die Frau ins Spital.

1 Minute

(Keystone-SDA) Eine 39-jährige Fahrzeuglenkerin beabsichtigte, mit ihrem Auto auf der Staatsstrasse von Altstätten in Richtung Oberriet links abzubiegen, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung. Dabei kollidierte ihr Fahrzeug mit dem Motorrad der entgegenkommenden 18-jährigen Frau.

