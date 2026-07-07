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Töfffahrerin wird bei Unfall in Waldstatt AR über Zaun geschleudert

Keystone-SDA

Eine Töfffahrerin ist am Montag in Waldstatt AR bei einem Unfall über einen Zaun geschleudert worden und rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Die 64-jährige Frau erlitt gemäss der Polizei mehrere Brüche. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Beim Verlassen eines Kreisels geriet die Motorradfahrerin auf die Gegenfahrbahn, touchierte den Randstein und prallte gegen einen Zaun. Dies schrieb die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Dienstag in einer Mitteilung. Die Frau wurde über den Zaun geschleudert und stürzte rund vier bis fünf Meter in die Tiefe.

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