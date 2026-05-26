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Töfflifahrer verletzt sich am Bahnübergang in Escholzmatt erheblich

Keystone-SDA

Beim Bahnübergang in Escholzmatt ist am Montagabend ein Mofafahrer verunfallt. Der Mann zog sich erhebliche Verletzungen zu und musste mit einem Helikopter ins Spital geflogen werden, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Laut der Mitteilung stürzte der 37-Jährige ohne Fremdeinwirkung. Neben den Rettungskräften stand auch die Feuerwehr Escholzmatt-Marbach im Einsatz. Die genauen Umstände des Unfalls werden abgeklärt, hiess es weiter.

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