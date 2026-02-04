Tötungsdelikt in Neuenhof AG – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Keystone-SDA

Ein 33-jähriger Mann ist am Dienstagabend in Neuenhof AG tot aufgefunden worden. Die Strafverfolgungsbehörden haben einen 36-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Die beiden Männer dürften sich gekannt haben, wie die Staatsanwaltschaft Aargau am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Angehörige hatten den 33-jährigen Schweizer am 30. Januar als vermisst gemeldet. Im Zuge der Ermittlungen bestand der Verdacht auf ein Gewaltverbrechen. Dabei geriet ein 36-jähriger Deutscher ins Visier der Strafverfolgungsbehörden. Nach aktuellem Kenntnisstand hatte sich der Vermisste zum Zeitpunkt seines Verschwindens mit dem Tatverdächtigen treffen wollen, wie es im Communiqué heisst.

Die Polizei nahm den Deutschen am Dienstag fest. In einer Einvernahme räumte er ein, für den Tod des 33-Jährigen verantwortlich zu sein. Der Verdächtige gab auch den mutmasslichen Ablageort des Leichnams in einem Waldstück in Neuenhof bekannt, wie es weiter heisst.

Die Staatsanwaltschaft Baden hat ein Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet und eine Untersuchungshaft beantragt. Der genaue Tathergang sowie die Hintergründe sind Gegenstand der laufenden Untersuchung. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung für den Tatverdächtigen.