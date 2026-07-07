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Türkischer Gerichtsreporter festgenommen

Keystone-SDA

Zum Start des Nato-Gipfels in Ankara gehen die Festnahmen im Gastgeberland Türkei weiter. In der Nacht nahm die Polizei den Gerichtsreporter Kayhan Ayhan der Tageszeitung "Birgün" in Istanbul in fest, wie die Zeitung mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Ihm werde die Verbreitung irreführender Informationen vorgeworfen. Ayhans Anwältin bestätigte der Nachrichtenagentur DPA die Festnahme ihres Mandanten in der Nacht zum Dienstag. Bei der Vernehmung sei der Journalist zu seiner Berichterstattung zum Prozess gegen den abgesetzten Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu befragt worden.

Ayhan verfolgt täglich den Hauptprozess gegen Imamoglu, der seit März vor Gericht auf dem Gefängniskomplex Silivri läuft. Imamoglu ist einer der profiliertesten Gegner des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und sitzt seit mehr als einem Jahr unter anderem wegen Korruptionsvorwürfen in Untersuchungshaft. Gegen Imamoglu laufen mehrere Prozesse, die Opposition wertet diese als politisch motiviert. Die Regierung weist das zurück.

Die Journalisten-Gewerkschaft Basin-Is verurteilte die Festnahme in einer Mitteilung auf X. Das eigentliche Ziel der Festnahme sei es, Journalisten einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen. Sie fordert die unverzügliche Freilassung Kayhans.

Im Vorfeld des Nato-Gipfels, der heute in Ankara beginnt, wurden bereits zahlreiche Menschen festgenommen, darunter Gewerkschaftler, Aktivisten und Journalisten.

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