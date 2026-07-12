Türkischer Sänger Haluk Levent festgenommen

Keystone-SDA

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Der türkische Rockmusiker Haluk Levent ist festgenommen worden. Die Festnahme erfolgte im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Hilfsorganisation "Ahbap" des Sängers, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Ihm würden Verstösse gegen das Vereinsgesetz, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Der Sänger sei im westtürkischen Bursa aufgegriffen und anschliessend zu Vernehmung gebracht worden.

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(Keystone-SDA) Haluk Levent sieht sich als Vertreter des anatolischen Rock, einer Mischung aus türkischer Volksmusik und westlicher Rockmusik. In der türkischen Bevölkerung geniesst er nicht nur durch seine Musik, sondern auch durch seine humanitäre Arbeit hohes Ansehen.

Nach den verheerenden Erdbeben in der Südosttürkei 2023 war seine Organisation Ahbap («Freund») eine der ersten, die den Menschen vor Ort Hilfe leistete. Immer wieder spielt der Sänger, der aus dem südosttürkischen Adana stammt, kostenlose Konzerte in der Erdbebenregion.