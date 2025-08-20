The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Taliban: 76 Tote bei Busunglück mit abgeschobenen Afghanen

Keystone-SDA

Bei einem Busunglück in der westafghanischen Provinz Herat sind laut Taliban-Behörden 76 Menschen ums Leben gekommen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Unter den Opfern befänden sich 17 Kinder, hiess es in einer Mitteilung der Informationsbehörde in Herat weiter. Drei weitere Insassen seien zudem schwer verletzt worden.

Demnach war eine Gruppe Afghanen, die aus dem Iran abgeschoben worden waren, auf dem Weg von der Grenze Richtung Hauptstadt Kabul. Der Bus kollidierte laut der Informationsbehörde mit zwei Fahrzeugen und fing Feuer. Das Unglück ereignete sich nahe der iranischen Grenze. Die Informationsbehörde sprach von einem der tödlichsten Unfälle in dem Land in den vergangenen Jahren.

Ein Behördensprecher teilte auf der Plattform X Bilder und ein Video vom Unglücksort. Darauf ist der brennende Bus zu sehen, Rettungskräfte sind im Einsatz, Menschen schreien.

Insgesamt hielten sich Anfang des Jahres sechs Millionen Afghanen im Iran auf. In den vergangenen sechs Monaten hat die iranische Regierung nach eigenen Angaben bereits 1,2 Millionen afghanische Flüchtlinge abgeschoben. Innenminister Eskandar Momeni kündigte an, dass bis März nächsten Jahres weitere 800.000 Menschen das Land verlassen müssen. Auch Pakistan schiebt derzeit viele Afghanen in ihr Heimatland ab.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
12 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
57 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft