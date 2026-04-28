The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Tamara Hunziker ist neue Präsidentin der FDP Basel-Stadt

Keystone-SDA

Die FDP Basel-Stadt hat am Dienstagabend Tamara Hunziker zur neuen Präsidentin gewählt. Sie löst damit Johannes Barth ab, der das Amt seit 2021 innehatte, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Hunziker ist Leiterin Politik beim Gewerbeverband Basel-Stadt und bekleidete bei der FDP schon verschiedene Positionen. So ist sie seit 2021 Präsidentin der FDP Frauen beider Basel und Vizepräsidentin der Basler FDP seit 2023.

Barth hatte im Januar seinen Rücktritt auf Ende April 2026 bekanntgegeben. Es sei nach fünf intensiven und bereichernden Jahren der richtige Zeitpunkt gekommen, das Präsidium in neue Hände zu geben, wurde er damals zitiert.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft