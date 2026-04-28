Tamara Hunziker ist neue Präsidentin der FDP Basel-Stadt

Keystone-SDA

Die FDP Basel-Stadt hat am Dienstagabend Tamara Hunziker zur neuen Präsidentin gewählt. Sie löst damit Johannes Barth ab, der das Amt seit 2021 innehatte, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

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(Keystone-SDA) Hunziker ist Leiterin Politik beim Gewerbeverband Basel-Stadt und bekleidete bei der FDP schon verschiedene Positionen. So ist sie seit 2021 Präsidentin der FDP Frauen beider Basel und Vizepräsidentin der Basler FDP seit 2023.

Barth hatte im Januar seinen Rücktritt auf Ende April 2026 bekanntgegeben. Es sei nach fünf intensiven und bereichernden Jahren der richtige Zeitpunkt gekommen, das Präsidium in neue Hände zu geben, wurde er damals zitiert.