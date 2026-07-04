Tatverdächtige nach Einbruch in Waffengeschäft in Sitten gefasst

Keystone-SDA

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Nach einem Einbruch in ein Waffengeschäft in Sitten hat die Polizei fünf Tatverdächtige und zwei Komplizen festgenommen. Die mutmasslichen Täter brachen in der Nacht auf Samstag die Haupttür auf, machten Beute und flüchteten mit einem in Frankreich gemeldeten Auto.

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(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Wallis sei kurz vor Mitternacht über den Einbruch in der Walliser Kantonshauptstadt informiert worden, teilte sie am Samstag mit. Die Täter hätten die Haupttür aufgebrochen, bevor sie nicht näher beschriebene Beute machten und mit dem Auto flüchteten.

Die umgehend eingeleitete, grossangelegte Fahndung konnte am Samstagmorgen wieder aufgehoben werden, wie die Kantonspolizei kurz nach 10 Uhr auf X mitteilte. Die Festgenommenen wurden demnach in die Räumlichkeiten der Kantonspolizei Wallis gebracht, wo sie befragt wurden.

Für die Fahndung wurden laut der Polizei auch technische Mittel wie Drohnen und ein Super-Puma-Helikopter der Schweizer Armee mit Nachtsicht- und Wärmebildsystem eingesetzt. Der Einsatz konzentrierte sich auf die Region Saint-Maurice VS, hiess es weiter. Beteiligt waren auch die Kantonspolizei Waadt, die Stadtpolizeien Monthey und Martigny VS sowie weitere Einheiten.

Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eröffnet. Weitere Informationen würden zunächst nicht bekannt gegeben, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden.