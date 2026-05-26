Tatverdächtiger nach Banküberfällen im Kanton Solothurn verhaftet

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Solothurn hat einen 27-jährigen Kroaten wegen mutmasslicher Banküberfälle verhaftet. Er soll für den Raub auf die Raiffeisenbanken in Lostorf im Dezember 2025 und auch für jenen in Erlinsbach im Februar verantwortlich sein.

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(Keystone-SDA) Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Solothurn am Dienstag in einer Medienmitteilung schrieb.

Die Strafuntersuchung sei nach wie vor hängig und die Ermittlungen seien im Gange, hiess es weiter. Es gilt bis zum rechtskräftigen Abschluss die Unschuldsvermutung.

Ein vorerst unbekannter Mann hatte am 10. Dezember 2025 den Schalterraum der Raiffeisenbank in Lostorf sowie am 6. Februar jenen der Raiffeisenbank in Erlinsbach betreten, die Bankangestellten bedroht und Geld verlangt. Der Beschuldigte bedrohte die Mitarbeitenden in beiden Fällen mit einer Schusswaffe und flüchtete mit mehreren Tausend Franken.