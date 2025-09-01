Tatverdächtiger nach Einbruch in Waffengeschäft in Bülach gefasst
Die Kantonspolizei Zürich hat einen Mann gefasst, der am frühen Montagmorgen in Bülach in ein Waffengeschäft eingebrochen sein soll. Die Polizei ermittelt, ob der Fall mit weiteren Delikten in Verbindung steht.
(Keystone-SDA) Der Alarm aus dem Waffengeschäft ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei gegen 3.45 Uhr ein, wie diese mitteilte. Die ausgerückten Polizisten konnten in der Nähe des Tatorts einen Verdächtigen festnehmen. Es handelt sich laut Medienmitteilung um einen 27-jährigen Belgier.