Tausende am Freiburger Carnaval des Bolzes

Fast 10'000 Menschen haben am Sonntag am Carnaval des Bolzes in Freiburg teilgenommen. Sie verfolgten anschliessend den Prozess gegen den Rababou und mit ihm gegen die Übel des vergangenen Jahres. Nach alter Tradition endete dies mit der Verbrennung des Rababou.

(Keystone-SDA) Vierzehn Wagen, neun Guggenmusiken und fünf Gruppen, Schulen und Busse auf Kinderfüssen, insgesamt rund 1200 Teilnehmer, zogen durch die Strassen der Unterstadt, wie die Bruderschaft der Bolzes-Carnevalisten, die dieses Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert, mitteilte. Es gab keine Zwischenfälle.

Bereits am Samstagabend bot der Nachtumzug durch die Stadt im Schein der Laternen und der Guggenmusiken ein schönes Spektakel.

Der Carnaval des Bolzes wird seit 57 Jahren in der Unterstadt von Freiburg gefeiert.