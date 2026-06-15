Tausende besuchen die Stadtcasino-Jubiläumsfeier in Basel

Keystone-SDA

Rund 10'000 Personen haben gemäss Angaben der Veranstalter am Wochenende die 200-Jahre-Jubiläumsfeier des Stadtcasinos Basel besucht. Das Kulturhaus präsentierte während drei Tagen insgesamt 25 Stunden Live-Musik, wie die Casino-Gesellschaft am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Von Freitag bis Sonntag standen rund 700 Künstlerinnen und Künstler auf den Bühnen des Musiksaals und des Hans Huber-Saals. Es spielten unter anderem mehrere Orchester, Chöre, Kammermusik-Ensembles sowie Jazz- und Popbands. Insgesamt standen 72 Gratis-Veranstaltungen auf dem Programm, darunter Konzerte wie auch Tanzabende, DJ-Sets und Führungen.

Die Casino-Gesellschaft eröffnete zudem die neu gestaltete Theaterpassage, welche den Steinenberg unterquert und vom Stadtcasino zum Theater Basel führt. Die Grafikerin Alma Roth hatte als Gewinnerin eines Gestaltungswettbewerbs der Passage ein neues Erscheinungsbild verliehen.

Die Casino-Gesellschaft wurde 1824 gegründet. Im Jahr 1826 nahm sie den Betrieb im Stadtcasino am Steinenberg auf. Der Musiksaal stammt von 1876. Daher feierte das Stadtcasino am Wochenende nebst dem 200-Jahre-Jubiläum auch den 150. Geburtstag des grossen Saals.

Das Stadtcasino war schon Schauplatz historischer Ereignisse wie dem ersten Zionistenkongress von 1897. Das Konzerthaus wurde 2020 nach einer umfassenden Renovation wiedereröffnet. Die Architekten Herzog & de Meuron versahen den Hauptbau von Johann Jakob Stehlin mit einem Erweiterungsbau.