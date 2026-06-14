Tausende feiern in Chur den Offiziellen Tag des Schützenfests

Keystone-SDA

Das Eidgenössische Schützenfest 2026 in Chur hat am Samstag seinen Offiziellen Tag gefeiert. Ein Festakt, eine Flugschau der Patrouille Suisse und ein grosser Umzug zogen Tausende Besucherinnen und Besucher an.

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(Keystone-SDA) Rund 8000 Personen säumten am Samstagnachmittag die Strassen der Churer Innenstadt, um den Festumzug zu verfolgen, wie die Organisatoren des Eidgenössischen Schützenfests am Sonntag mitteilten. An dem Umzug nahmen rund 1000 Personen in zahlreichen Gruppen teil, darunter Schützenverbände und Kantonaldelegationen.

Der Tag hatte am Vormittag mit einem Festakt begonnen. Dabei hielt Bundesrat Martin Pfister (Mitte) ein Grusswort. Ein Höhepunkt für die Zuschauenden war zudem eine Vorführung der Patrouille Suisse, wie es weiter hiess.

An den Feierlichkeiten nahmen zahlreiche Gäste aus Politik, Militär und Wirtschaft teil. Unter ihnen befanden sich neben Bundesrat Pfister auch Nationalratspräsident Pierre-André Page (SVP) und Ständeratspräsident Stefan Engler (Mitte). Auch die Bündner Regierung sowie der Stadtrat von Chur waren anwesend.

Das Eidgenössische Schützenfest im Kanton Graubünden dauert noch bis am 5. Juli. Es werden rund 36‘000 Schützinnen und Schützen sowie insgesamt 100‘000 Festbesucherinnen und Festbesucher erwartet.