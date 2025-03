Tausende Georgier demonstrieren wieder gegen Regierung

Keystone-SDA

In Georgien sind vier Monate nach Beginn der Proteste gegen die pro-russische Regierung am Montagabend wieder tausende Menschen für eine Annäherung an die EU auf die Strasse gegangen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Alleine in der Hauptstadt Tiflis protestierten rund 4000 Menschen auf einer der zentralen Strassen. Die Demonstrationen fanden am 124. Tag in Folge statt. Nachdem die Teilnehmerzahl der Proteste zuletzt deutlich gesunken war, nahmen am Montag wieder besonders viele Menschen an ihnen teil. Grund dafür war der 34. Jahrestag der Volksabstimmung, in der sich die Bewohner der damaligen Sowjetrepublik Georgien im März 1991 für die Unabhängigkeit ausgesprochen hatten.

Frühere Präsidentin sprach zu Demonstranten

Vor den Demonstranten sprach am Montag die frühere georgische Präsidentin Salome Surabischwili, die Ende vergangenenen Jahres nach umstrittenen Wahlen von dem von der Regierung unterstützten Micheil Kawelaschwili abgelöst worden war. «Wir werden Georgien aus den Klauen Russlands und seiner Marionetten befreien. Der Kampf geht weiter», sagte Surabischwili. Vor den Georgiern liege «ein langer, gewaltfreier Kampf» mit dem Ziel freier Wahlen und der Freilassung der «politischen Gefangenen».

Die georgische Regierung hatte Ende November angekündigt, die Beitrittsverhandlungen mit der EU bis zum Jahr 2028 auszusetzen. Seither gibt es Massenproteste im Land. Die Polizei ging in ihrem Verlauf gewaltsam gegen Demonstranten vor, hunderte Menschen wurden festgenommen.