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Tausende ultraorthodoxe Männer demonstrieren in Israel

Keystone-SDA

Tausende ultraorthodoxe Männer haben in Israel gegen die Wehrpflicht demonstriert. Nach Medienberichten kam es dabei auch zu Konfrontationen mit der Polizei. Zahlreiche Demonstranten versammelten sich vor einem Militärgefängnis in der Nähe der Stadt Kfar Jona nordöstlich der Küstenmetropole Tel Aviv. Sie protestierten dort gegen die Festnahme tief religiöser Wehrdienstverweigerer. Am Morgen hatten Demonstranten bereits eine zentrale Strasse im Grossraum Tel Aviv blockiert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In Israel waren streng religiöse Männer lange von der Wehrpflicht befreit. Diese Regelung lief 2024 aus, und die Regierung scheiterte seitdem bei Versuchen, sie gesetzlich zu verlängern. Im April wies das höchste Gericht in Jerusalem den Staat an, binnen wenigen Wochen konkrete Schritte gegen Wehrdienstverweigerer einzuleiten.

Seitdem kam es mehrfach zu Protesten ultraorthodoxer jüdischer Männer. Viele von ihnen sehen den Militärdienst als unvereinbar mit ihrem religiösen Lebensstil, unter anderem weil Männer und Frauen gemeinsam dienen. Die israelische Armee warnte jedoch zuletzt immer wieder vor einem starken Mangel an kampffähigen Soldaten.

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