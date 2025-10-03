The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Taylor Swift erzählt von Höhen und Tiefen als «Showgirl»

Keystone-SDA

Mit Mitte 30 ist Taylor Swift glücklich verliebt und steht selbstbewusst an der Spitze der Popindustrie - über diese Meilensteine und den Weg dahin reflektiert sie auf dem neuen Album "The Life of a Showgirl".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) In Zusammenarbeit mit den schwedischen Songwritern und Produzenten Max Martin und Shellback ist ein Hochglanz-Popalbum entstanden, das voller Anspielungen auf frühere Lieder der US-Amerikanerin steckt – und teils auf das Werk anderer Künstler. Mit «Father Figure» hat Swift eine Hommage an den berühmten Song von George Michael aufgenommen.

Deutschlandweite Taylor-Swift-Partys

Auch in Deutschland haben «Swifties» viele Möglichkeiten, das neue Werk zu feiern. In zahlreichen Städten finden Release Partys statt, auf denen die Lieder des neuen Albums und die grössten Hits der Sängerin gespielt werden. Die grössten Partys gibt es laut Veranstaltern in Berlin, Hamburg und Bochum. Deutschlandweit wurden rund 10.000 Tickets verkauft. Zusätzlich laufen das ganze Wochenende lang Kino-Aktionen.

Ihr zwölftes Studio-Album hat Swift während der «Eras Tour» geschrieben und aufgenommen. Zwischen den Europa-Terminen der Tournee flog sie dazu mehrmals nach Schweden, wie sie vorab im Podcast ihres Partners Travis Kelce berichtet hatte. Nach zuletzt eher reduzierten Produktionen findet sich auf der Platte eine abwechslungsreiche Mischung aus Klaviermelodien, Gitarren, Drums und zahlreichen nostalgischen Anleihen – mal bei den 80ern, mal beim 2000er-Pop.

«Ein Album, das sich einfach so richtig anfühlt»

«Ich kann euch nicht sagen, wie stolz ich bin, das hier mit euch zu teilen; ein Album, das sich einfach so richtig anfühlt», schrieb Swift zur Veröffentlichung auf Instagram.

Neben romantischen Balladen wie «Eldest Daughter» enthält das neue Album auch tanzbaren Pop. Der titelgebende Song, ein Duett mit Sängerin Sabrina Carpenter, erzählt vom emotional anstrengend Leben im Showbusiness. «You don’t know the life of a showgirl, babe / And you’re never, ever gonna», heisst es im Refrain.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
46 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft