Taylor Swift kommt in die Songwriters Hall of Fame

Keystone-SDA

Leute Taylor Swift wurde schon mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und stellt mit ihren Alben regelmässige Chart-Rekorde auf. Nun wird ihr mit der Aufnahme in die Songwriters Hall of Fame eine weitere Ehrung zuteil.

(Keystone-SDA) Die 36-Jährige wird dieses Jahr gemeinsam mit den Kiss-Mitgliedern Gene Simmons und Paul Stanley sowie der kanadischen Sängerin Alanis Morissette («Ironic») gewürdigt, teilte die Organisation mit.

«Taylor Swift ist vielleicht die bekannteste Singer-Songwriterin ihrer Generation und verfügt über eine einzigartige Begabung», heisst es in der Mitteilung der Hall of Fame zur 14-fachen Grammy Gewinnerin. «Swifts Fähigkeit, sich als Songwriterin zu verwandeln» sei «Teil ihrer Superkraft als Songwriterin».

Offiziell wird Swift mit insgesamt acht weiteren Künstlern im Juni bei einer Gala in New York in die Ruhmeshalle der Songwriter aufgenommen. Die Popsängerin schrieb schon als Teenager ihre Lieder selbst und stellt mit ihren Alben regelmässige Chart-Rekorde auf.

Die 1969 gegründete Songwriters Hall of Fame ehrt eigenen Angaben zufolge diejenigen, «deren Werk ein Spektrum der beliebtesten Songs aus dem Songbuch der weltweiten Popmusik repräsentiert». Zu ihren Mitgliedern gehören und gehörten bereits Stars wie Cyndi Lauper, Missy Elliott, Mariah Carey, Pharrell Williams oder David Bowie.