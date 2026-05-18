TCS kann im Kanton Bern neu Fahrzeuge von Nicht-Mitgliedern prüfen

Keystone-SDA

Der Touring Club Schweiz (TCS) kann im Kanton Bern neu auch Fahrzeuge von Nicht-Mitgliedern prüfen. Damit soll der Prüfrückstand abgebaut werden, wie die kantonale Sicherheitsdirektion am Montag mitgeteilt hat.

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(Keystone-SDA) Trotz dieser Erweiterung der Prüfkapazitäten wird der Abbau der Rückstände noch Zeit in Anspruch nehmen, wie es in einer Mitteilung der Direktion vom Montag hiess. Ende März befanden sich im Kanton Bern rund 15 Prozent der immatrikulierten Personenwagen im Rückstand. Der Zielwert des Bundesamts für Strassen liegt bei 5 Prozent. Bei Fahrzeugen mit regulärem Zweijahresintervall beträgt die Verzögerung derzeit häufig rund ein Jahr ab Fälligkeit.

Den Rückstand führt der Kanton auf einen wachsenden Fahrzeugbestand zurück, mit dem der personelle Ausbau der Prüfungsexpertinnen und -experten nicht Schritt halten konnte. Weiter verstärkt wurde der Rückstand durch das gestiegene Durchschnittsalter der Fahrzeuge, die deshalb häufiger aufgeboten werden müssen, sowie durch die Corona-Pandemie.

Durch den Ausbau des Angebots mit dem TCS entstehen dem Kanton keine Kosten, wie es weiter hiess. Für die administrativen Aufwendungen beim Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt entrichtet der TCS dem Kanton eine Entschädigung.

Der Kanton führt Fahrzeugprüfungen in den Verkehrsprüfzentren Bern-Wankdorf, Orpund, Bützberg und Thun-Allmendingen durch. Der TCS bietet periodische Prüfungen für Personenwagen, Motorräder, Anhänger, Lieferwagen und Camper in Biel, Langenthal, Ittigen, Thun-Allmendingen und Langnau an.