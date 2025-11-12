Teaser für «Teufel trägt Prada 2»: «Wurde aber auch Zeit»

Miranda Priestly und Andy Sachs sind zurück: Die Oscar-Preisträgerinnen Meryl Streep und Anne Hathaway zeigen sich im ersten Teaser für "Der Teufel trägt Prada 2" in ihren ikonischen Rollen.

(Keystone-SDA) In dem knapp einminütigen Video stolziert die skrupellose Modezarin Priestly (Streep) auf roten High Heels durch ein Büro. Hathaway, die im ersten Film von 2006 die geknechtete Assistentin Andy Sachs spielte, trifft in einem Fahrstuhl auf die Modechefin. «Wurde aber auch Zeit», ätzt Priestly herablassend.

Die Dreharbeiten zu der Fortsetzung der Modewelt-Satire waren vor wenigen Monaten angelaufen. Der Film soll in Deutschland am 30. April 2026 in die Kinos kommen (in den USA am 1. Mai).

Neben Streep (76) und Hathaway (43) kehren auch Emily Blunt und Stanley Tucci in ihren alten Rollen zurück. Neu dabei ist unter anderem Oscar-Gewinner Kenneth Branagh («Mord im Orient Express») in der Rolle von Priestlys Ehemann, wie US-Branchenblätter berichteten.

«Der Teufel trägt Prada» basierte auf dem Buch der Autorin Lauren Weisberger, die zuvor für die langjährige «Vogue»-Chefredakteurin Anna Wintour gearbeitet hatte. Als Regisseur ist erneut David Frankel an Bord.