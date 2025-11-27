Technische Störung löste Brand in Heimberger Schreinerei aus

Eine technische Störung hat den Brand in einer Schreinerei Ende Oktober in Heimberg ausgelöst. Der Defekt trat an einer Lampe auf, wie die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Verletzt wurde bei dem Brand am Schulgässli niemand. Die Schreinerei wurde jedoch stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand ein Lagerraum im Gebäude in Brand. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Feuer eingedämmt und anschliessend unter Kontrolle gebracht werden. Rund 70 Feuerwehrleute standen damals im Einsatz.