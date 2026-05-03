Teenager stürzt mit nicht eingelöstem E-Scooter in Rorschacherberg

Keystone-SDA

Ein 16-jähriger Jugendlicher hat sich am Samstagabend in Rorschacherberg SG bei einem Sturz mit einem E-Trottinett verletzt. Das Fahrzeug war nicht eingelöst und der Lenker verfügte nicht über den erforderlichen Führerausweis.

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(Keystone-SDA) Ferner war der E-Scooter auch nicht betriebssicher und nicht versichert, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich um 20 Uhr auf der Wilenstrasse. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Spital. Der Grund für den Sturz ist gemäss Polizeiangaben nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von 500 Franken.

Der Teenager wird bei der Jugendstaatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen angezeigt, hiess es im Communiqué weiter.