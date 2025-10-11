Teilnehmende an Palästina-Demo in Bern von Polizei eingekesselt

Die Polizei hat Teilnehmende an der unbewilligten Palästina-Kundgebung in Bern am Samstag in der Nähe des Bundeshauses eingekesselt. Dabei kam es zu einem Brand, die Feuerwehr rückte an.

(Keystone-SDA) Mehrere Tausend Menschen waren am Nachmittag durch die Berner Altstadt gezogen, um gegen die israelische Kriegsführung im Gazastreifen zu demonstrieren. Ein vermummter Block führte den Demozug an. Die Teilnehmer zündeten Petarden und Feuerwerk, auch in Richtung Einsatzkräfte. «Shame on you» («Schämt Euch!») skandierte die Menge.

Die Polizei war mit einem Grossaufgebot unterwegs. Auch Einsatzkräfte anderer Kantone waren vor Ort, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

Vor dem abgeriegelten Bundeshaus traf die unbewilligte Kundgebung auf die Polizei. Diese setzte Tränengas und einen Wasserwerfer ein, um die Menschen zurückzudrängen. Demonstrierende hätten versucht, Polizeisperren zu durchbrechen, teilte die Polizei über die Plattform X mit.

Ausserdem sei es zu Sachbeschädigungen gekommen. Es werde kein weiterer Umzug durch die Innenstadt toleriert, hiess es.