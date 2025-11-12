The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Teilweise unvollständige Abstimmungsunterlagen in Bern

Keystone-SDA

Für den Urnengang vom 30. November haben nicht alle Stimmberechtigten in der Stadt Bern vollständige Abstimmungsbotschaften erhalten. Bei maximal 250 Botschaften fehlen Seiten zu den städtischen Vorlagen zum Budget 2026 und zum Gaswerkareal.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Stadt Bern verweist in einer Mitteilung vom Mittwoch auf die Druckerei, wonach von insgesamt 87’200 Abstimmungsbotschaften maximal 250 nicht vollständig seien. Bei ihnen fehlen 28 Seiten an Informationen.

Stimmberechtigte, die keine vollständige Abstimmungsbotschaft erhalten haben, können sich bei der Stadtkanzlei melden oder die Botschaft auf der Webseite der Stadt herunterladen, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft