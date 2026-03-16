Telebasel kratzt an der Eine-Million-Marke während der Fasnacht

Keystone-SDA

Der Regionalsender Telebasel meldet für die Fasnacht 2026 "Rekordquoten". An den drei Tagen haben in der Deutschschweiz 963'000 Menschen eingeschaltet. Dabei bezieht sich die Telebasel auf Zahlen der Stiftung Mediapulse, wie Chefredaktor Philippe Chappuis am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Quoten betrugen am Fasnachtsmontag 355’000, am Dienstag 291’000 und am Mittwoch 317’000. Zudem erreichte Telebasel am Fasnachtsmontag einen Marktanteil 31,4 Prozent im Konzessionsgebiet. Einen derart hohen Anteil habe es in der Geschichte des Senders noch nie gegeben, schreibt Chappuis.

Während der Basler Fasnacht vom 23. bis 25. Februar seien rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz gewesen. Insgesamt produzierte Telebasel rund 50 Stunden Fasnachtsprogramm, wie es weiter im Communiqué heisst.

Dazu gehören einerseits Liveübertragungen und der Querschnitt aus Basel, unter anderem mit dem Morgenstreich, Cortège, Guggenkonzert und Schnitzelbänken. Ebenfalls mit in dieser Stundenzahl eingerechnet sind die Aufzeichnungen von den Fasnachtumzügen in Laufen und Liestal mit dem Chienbäse.