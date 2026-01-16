Telebasel vermeldet mit 116’700 Zuschauern einen Rekord für 2025

Keystone-SDA

Der Basler Regionalsender Telebasel vermeldet einen Rekord von durchschnittlich 116'700 Zuschauerinnen und Zuschauern im Jahr 2025. Das entspricht einem Wachstum von über zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

(Keystone-SDA) Im Vergleich zum Jahr 2023 beläuft sich das Wachstum gar auf 43,28 Prozent, wie der Sender in einer Mitteilung vom Freitagabend unter Berufung auf Daten der Stiftung Mediapulse schreibt. Telebasel habe in seinem Konzessionsgebiet seinen Marktanteil von 0,9 auf 1,1 Prozent steigern können.

«Die Zahlen widerspiegeln das Ausnahmejahr 2025 mit Megaevents wie ESC oder Frauen-EM», wird Chefredaktor Philippe Chappuis zitiert. Die Programmangebote des Senders seien vom Publikum sehr geschätzt worden. Im neuen Jahr gehe es darum, das Niveau zu halten. Das will man vor allem mit der Intensivierung der Live-Berichterstattung erreichen, wie es weiter heisst.