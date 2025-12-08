Telefonbetrüger ergaunern 300’000 Franken in Schaffhausen

Keystone-SDA

Unbekannte Täter haben sich am Telefon als Bankangestellte ausgegeben und so vier Personen im Kanton Schaffhausen betrogen. Sie erbeuteten insgesamt rund 300'000 Franken. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und warnt vor Fernzugriffssoftware.

1 Minute

(Keystone-SDA) Betrogen wurden zwei Männer und ein Ehepaar, wie die Schaffhauser Polizei am Montag mitteilte. In allen drei Fällen gaben sich die Anrufenden als Mitarbeitende einer Bank aus. Sie behaupteten, verdächtige Auslandzahlungen entdeckt und blockiert zu haben.

Unter dem Vorwand, der Computer der Angerufenen sei mit Viren infiziert, brachten sie ihre Opfer dazu, ein Fernwartungsprogramm zu installieren. In der Folge wurden 140’000, 100’000 und 60’000 Franken von den jeweiligen Bankkonten abgezogen.

Laut Polizei wurde vermutlich eine sogenannte Remote-Desktop-Software verwendet, mit der sich Computer und mobile Geräte aus der Ferne steuern lassen. Die Polizei warnte eindringlich vor dieser Betrugsmasche: Unbekannten dürfe niemals Zugang zum eigenen Gerät gewährt werden.