Tempo 30 gilt neu auf ganzer Basler Elsässerstrasse

Keystone-SDA

Die Verkehrssicherheit für Kinder im Basler Quartier St. Johann soll erhöht werden. Auf dem nördlichen Teil der Elsässerstrasse zwischen Voltaplatz und St. Louis-Grenze gilt ab kommenden Winter Tempo 30.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Konkret gilt Tempo 30 vom Voltaplatz bis zum Schulhaus Lysbüchel sowie auf dem Abschnitt von der Schlachthofstrasse bis zur Landesgrenze, wie das Basler Bau- und Verkehrsdepartement am Freitag mitteilte.

Zudem ist Tempo 30 auf der Hüningerstrasse auf dem Abschnitt vom Lothringerplatz bis zur Kraftstrasse vorgesehen. Die entsprechenden Verfügungen werden am Samstag im Kantonsblatt publiziert.

Petition war Auslöser

Derzeit gilt auf der Elsässerstrasse nur vom St. Johanns-Ring bis zum Voltaplatz Tempo 30. Mit der Ausdehnung der Geschwindigkeitsbegrenzung will die Regierung auf die Anliegen einer Petition für sichere Schulwege beim Lysbüchel eingehen. Die neuen Tempo-30-Strecken würden dem gezielten Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmenden, insbesondere Kindergarten- und Schulkindern dienen, heisst es weiter.

Derzeit überprüfen die Behörden sämtliche Lichtsignal-Anlagen mit Konfliktgrün auf dem Kantonsgebiet. Auslöser dieser Überprüfung war ein tödlicher Unfall auf dem Fussgängerstreifen beim Knoten Elsässer- und Hüningerstrasse im Juni 2024. Am letzten Schultag vor den Sommerferien wurde dort ein Kind von einem Lastwagen überrollt. Als Sofortmassnahme hob der Kanton das Konfliktgrün bei der Unfallstelle auf.