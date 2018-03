Tennis: Rosset und Bastl in Paris out

Dieser Inhalt wurde am 17. November 2000 07:36 publiziert 17. November 2000 - 07:36

Marc Rosset ging die Partie ins Auge... (Keystone)

Beim Masters-Series-Turnier in Paris sind mit Marc Rosset und George Bastl die letzten Schweizer ausgeschieden. Rosset unterlag dem Franzosen Fabrice Santoro 4:6, 6:3, 6:7 (3:7), Bastl dem Russen Marat Sarfin 5:7, 4:6.

Obschon er eine Stunde lang schlecht spielte, hätte Marc Rosset (30), die Nummer 31 der Weltrangliste, beinahe die Viertelfinals erreicht. In einer ausgeglichenen und häufig spektakulären Partie behielt aber schliesslich der auf Tahiti geborene Santoro (28) das bessere Ende für sich. Der in der Weltrangliste sechs Plätze schlechter klassierte Franzose glich zugleich die Head-to-Head- Bilanz auf 6 zu 6 aus.



Bastl achtbar



Zu schämen brauchte sich Bastl ob der Niederlage gegen Safin nicht. Als Nummer 95 der Welt wehrte sich der Waadtländer gegen die Nummer 1 des Champions-Race und Nummer 2 des Entry-Systems sehr gut. Safin benötigte eine Stunde und zwanzig Minuten und vier Matchbälle zum Sieg. Für Bastl war es die dritte Niederlage im dritten Spiel gegen den Russen. Letztmals hatte er Mitte September im Halbfinal in Taschkent verloren.



swissinfo und Agenturen



