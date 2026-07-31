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Terrorverdacht gegen 14-Jährigen in Österreich

Keystone-SDA

In Österreich ist ein 14-Jähriger wegen Terrorverdachts festgenommen worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Schüler sitze wegen Tatbegehungsgefahr in Untersuchungshaft, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Hansjörg Mayr. Grundlage für den Verdacht seien Chats. Ein islamistischer Hintergrund sei auszuschliessen, so Mayr weiter. Die Festnahme erfolgte bereits am 20. Juli.

Der Österreicher, der laut Medien eine rechtsextreme Gesinnung haben soll, soll sich über einen Messenger-Dienst mit einem Gleichgesinnten über Anschlagspläne ausgetauscht haben, schreibt die österreichische Nachrichtenagentur APA. Zunächst konzentrierten sich die Ermittlungen aber auf den 14-Jährigen, sagte Mayr weiter. Was der Jugendliche genau plante, sei noch unklar.

Laut Staatsanwaltschaft wurde bei der Festnahme auch umfangreiches Datenmaterial sichergestellt, das nun ausgewertet werde. Über eine Verlängerung der Untersuchungshaft muss das Landesgericht Innsbruck nächste Woche entscheiden.

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