The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Tessiner Regierungspräsident Claudio Zali steht unter Druck

Keystone-SDA

Der Tessiner Staatsratspräsident Claudio Zali (Lega) steht unter Druck. Grund dafür ist die Veröffentlichung einer Audioaufnahme, in der Zali zur Gewalt gegen eine Frau aufruft. Die Parteien fordern, dass Zali öffentlich Stellung nimmt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Veröffentlichung der Audioaufnahme am Mittwoch durch das italienischsprachige Radio und Fernsehen (RSI) löste einen regelrechten Aufschrei aus. Die über ein anonymes Instagram-Profil verbreitete Aufnahme gibt ein privates Gespräch wieder, das vor einigen Jahren zwischen einem Mann (identifiziert als Claudio Zali, der damals bereits Mitglied der Kantonsregierung war) und einer Freundin stattfand. Diese bat ihn um Rat, wie sie eine Stalkerin loswerden könne.

«Verprügle sie», sagt der Staatsratspräsident in der Aufnahme, dessen Stimme eindeutig erkennbar ist. Er habe dies selbst ebenfalls getan, als diese bei ihm zu Hause aufgetaucht sei.

RSI teilte mit, es habe sich aufgrund des öffentlichen Interesses und nach Überprüfung der Echtheit der Aufnahme zur Veröffentlichung entschlossen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft