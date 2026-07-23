Tessiner Regierungspräsident Claudio Zali steht unter Druck

Keystone-SDA

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Der Tessiner Staatsratspräsident Claudio Zali (Lega) steht unter Druck. Grund dafür ist die Veröffentlichung einer Audioaufnahme, in der Zali zur Gewalt gegen eine Frau aufruft. Die Parteien fordern, dass Zali öffentlich Stellung nimmt.

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(Keystone-SDA) Die Veröffentlichung der Audioaufnahme am Mittwoch durch das italienischsprachige Radio und Fernsehen (RSI) löste einen regelrechten Aufschrei aus. Die über ein anonymes Instagram-Profil verbreitete Aufnahme gibt ein privates Gespräch wieder, das vor einigen Jahren zwischen einem Mann (identifiziert als Claudio Zali, der damals bereits Mitglied der Kantonsregierung war) und einer Freundin stattfand. Diese bat ihn um Rat, wie sie eine Stalkerin loswerden könne.

«Verprügle sie», sagt der Staatsratspräsident in der Aufnahme, dessen Stimme eindeutig erkennbar ist. Er habe dies selbst ebenfalls getan, als diese bei ihm zu Hause aufgetaucht sei.

RSI teilte mit, es habe sich aufgrund des öffentlichen Interesses und nach Überprüfung der Echtheit der Aufnahme zur Veröffentlichung entschlossen.