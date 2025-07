Testkäufe in Basel: Jugendliche erhalten meistens Alkohol und Tabak

Keystone-SDA

Minderjährige haben bei Testkäufen an Veranstaltungen in Basel-Stadt letztes Jahr in 78 Prozent aller Fälle Alkohol ergattert. Dies ist eine Zunahme um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dabei wurden Bier, Wein und Spirituosen an Jugendliche im gesetzlichen Schutzalter verkauft.

(Keystone-SDA) Dies geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Monitoringbericht Sucht des Basler Gesundheitsdepartements hervor. Nicht viel besser sehen die Ergebnisse der Testkäufe beim Tabak aus. In 59 Prozent aller Fälle erhielten unter 18-Jährige unrechtmässig Zigaretten und Vapes in den Verkaufsstellen.

Der Kanton führte von April bis Dezember 2024 insgesamt 220 Testkäufe mit Jugendlichen im gesetzlichen Schutzalter durch. Dabei erhielten die Verkäuferinnen und Verkäufer von Alkohol und Tabak in lediglich 30,5 Prozent aller Fälle die gesetzlichen Jugendschutzbestimmungen ein, wie es im Bericht heisst.