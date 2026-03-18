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Testkäufe in Basel: Jugendschutzverstösse in 35 Prozent der Tests

Keystone-SDA

Bei über einem Drittel der Testkäufe im Kanton Basel-Stadt im Jahr 2025 ist der Jugendschutz nicht beachtet worden. Jugendliche Testkäufer hätten in 53 von 153 Fällen Alkohol und Tabakwaren erwerben können, wie das Basler Kantonslabor am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Beim Verkauf von Alkohol mit Mindestalter 18 wurden bei 64 Testkäufen 33 Verstösse festgestellt, wie es heisst. Bei Alkohol mit Mindestalter 16 seien es bei 52 Tests zehn Verstösse gewesen. Ebenfalls zehn Verstösse habe man beim Verkauf von Tabakprodukten und E-Zigaretten bei 37 Tests registriert.

Die Verkaufsquote liege damit bei 35 Prozent. Sie ist zwar hoch, hat sich aber im Vergleich zu früher verbessert, wie Labor in seinem Bericht schreibt. Die Entwicklung dürfte auf Anpassungen von Vorschriften und damit verbundenen verwaltungs- und strafrechtlichen Konsequenzen verbunden sein, wie es im Communiqué heisst.

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