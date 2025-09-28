The Swiss voice in the world since 1935
Teufel trägt Dolce&Gabbana: Meryl Streep bei Modeschau

Keystone-SDA

Der Teufel trägt jetzt anders: Bei der Modewoche in Mailand ist Hollywood-Star Meryl Streep überraschend bei der Schau von Dolce&Gabbana aufgetaucht. Die 76-Jährige hatte ihren US-Kollegen Stanley Tucci (64) an der Seite - was sehr darauf hindeutet, dass es sich um einen Auftritt für die Fortsetzung des Kassenschlagers "Der Teufel trägt Prada" aus dem Jahr 2006 handelt. Streep spielt darin die Chefredakteurin eines Modemagazins, Tucci ihren Art Director. Derzeit wird in Mailand gedreht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Streep sass bei der Schau des italienischen Designerpaars Domenico Dolce und Stefano Gabbana in einem Vinylmantel und mit Sonnenbrille in der ersten Reihe. Kurz kam es auch zu einem Treffen mit der langjährigen Chefredakterin der US-Ausgabe der «Vogue», Anna Wintour, die Vorbild für ihre Rolle ist.

«Der Teufel trägt Prada 2» soll nächstes Jahr in die Kinos kommen. Im ersten Teil gibt es eine Szene mit Anne Hathaway als Assistentin der Chefredakteurin, die sich am Telefon erkundigt: «Wie buchstabiert man Gabbana?»

Dreharbeiten auch in Luxushotel

Wegen der laufenden Modewoche ist Mailand derzeit mit Tausenden Leuten aus der internationalen Modeszene bevölkert. In den vergangenen Tagen hatte es bereits ein Casting für Statisten gegeben, die in der Fortsetzung mitspielen wollen. Dazu standen Tausende Schlange.

Gedreht wird auch in einem Luxushotel in der Innenstadt. Neben Streep und Tucci werden auch Hathaway und Emily Blunt im zweiten Teil zu sehen sein. Alle waren bereits in Teil eins dabei.

