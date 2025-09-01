The Swiss voice in the world since 1935
Theater Altishofen LU mit Kulturpreis ausgezeichnet

Der Verbandsträger Region Luzern West hat den Kulturpreis an den Verein Theater Altishofen verliehen. Mit der Auszeichnung würdigt der Verband dessen langjähriges, "herausragendes Kulturschaffen" im ländlichen Raum.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Seit seiner Gründung 1983 habe sich das Theater Altishofen vom Geheimtipp zu einem «kulturellen Leuchtturm im Wiggertal entwickelt», schrieb Region Luzern West in ihrem Communiqué am Montag. Mit Produktionen von hoher künstlerischer Qualität greife es regelmässig gesellschaftlich relevante Themen wie Migration, Sterbehilfe oder Demenz auf.

Zuletzt habe die Inszenierung «Honig im Kopf» für ausverkaufte Vorstellungen gesorgt und bei Zuschauerinnen und Zuschauern wie bei Kritikerinnen und Kritikern «bleibenden Eindruck» hinterlassen, hiess es weiter.

Der Verein zeichne sich durch mutige Stückwahl, professionelle Zusammenarbeit mit Musikerinnen und Musikern sowie eine starke Nachwuchsförderung aus.

Die Preisverleihung findet am 16. November in Altishofen statt. Der Kulturpreis ist mit 5000 Franken dotiert.

Seit 1998 vergibt die Region Luzern West alle zwei Jahre einen Preis für herausragendes Kulturschaffen in den Regionen Willisau-Wiggertal, Entlebuch und Rottal.

