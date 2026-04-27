Thomas Kammermann wird neuer Gemeindepräsident von Rothenburg LU

Thomas Kammermann wird auf den 1. September neuer Gemeindepräsident der Luzerner Vorortsgemeinde Rothenburg. Der 1987 geborene Kammermann ist in stiller Wahl zum Nachfolger von Bernhard Büchler gewählt worden. Beide gehören der Mitte-Partei an.

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(Keystone-SDA) Wie die Gemeinde am Montag mitteilte, ging innerhalb der Eingabefrist nur ein gültiger Wahlvorschlag ein. Die für den 14. Juni vorgesehene Wahl entfällt damit.

Kamermann hat gemäss seiner Homepage an der ETH Zürich Maschinenbau studiert. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Kamermann folgt auf Bernhard Büchler, der seit 2011 Gemeindepräsident von Rothenburg ist. Er gibt sein Amt aus beruflichen Gründen ab.