Thun öffnet Fussweg am Lachenkanal für Velos

Keystone-SDA

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Der Fussweg am Thuner Lachenkanal wird für den Veloverkehr freigegeben. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, dürfen Velofahrende die Verbindung zwischen Lachenweg und Strandbadweg künftig im Schritttempo nutzen.

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(Keystone-SDA) Fussgängerinnen und Fussgänger behalten jedoch Vortritt. Schnelle E-Bikes sind weiterhin verboten.

Bisher war das Velofahren auf diesem Abschnitt untersagt. Da alternative Routen unattraktiv sind, wurde das Verbot in der Praxis aber häufig ignoriert. Bodenmarkierungen sollen nun an die neuen Regeln erinnern.

Flankierend errichtet die Stadt im Bereich der Hafenzugänge 35 neue Veloabstellplätze. Damit soll das wilde Parkieren eingedämmt werden. Zudem wird die Umgebung mit Bäumen und Wildhecken bepflanzt. Die Bauarbeiten sind in der zweiten Juli-Hälfte vorgesehen.