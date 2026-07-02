The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Thun öffnet Fussweg am Lachenkanal für Velos

Keystone-SDA

Der Fussweg am Thuner Lachenkanal wird für den Veloverkehr freigegeben. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, dürfen Velofahrende die Verbindung zwischen Lachenweg und Strandbadweg künftig im Schritttempo nutzen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Fussgängerinnen und Fussgänger behalten jedoch Vortritt. Schnelle E-Bikes sind weiterhin verboten.

Bisher war das Velofahren auf diesem Abschnitt untersagt. Da alternative Routen unattraktiv sind, wurde das Verbot in der Praxis aber häufig ignoriert. Bodenmarkierungen sollen nun an die neuen Regeln erinnern.

Flankierend errichtet die Stadt im Bereich der Hafenzugänge 35 neue Veloabstellplätze. Damit soll das wilde Parkieren eingedämmt werden. Zudem wird die Umgebung mit Bäumen und Wildhecken bepflanzt. Die Bauarbeiten sind in der zweiten Juli-Hälfte vorgesehen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft