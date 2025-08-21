The Swiss voice in the world since 1935
Thun führt Fachstelle Arbeitsintegration bis Ende 2027 weiter

Keystone-SDA

Die Stadt Thun führt ihre Fachstelle Arbeitsintegration weiter, bis die Arbeitsintegration durch die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) des Kantons Bern neu strukturiert wird. Das hat der Thuner Gemeinderat am Donnerstag bekanntgegeben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Nachfrage nach den Angeboten der Fachstelle seien in den letzten Jahren zwar zurückgegangen, schrieb der Gemeinderat in einer Mitteilung. Dennoch habe er entschieden, den Betrieb bis Ende 2027 fortzuführen.

Mit der Fortführung könne den Teilnehmenden ein nahtloser Übergang in die neuen Strukturen geboten werden, hiess es weiter. Ebenfalls werde den Mitarbeitenden ermöglicht, eine Anstellung in der Institution, die den Zuschlag der GSI erhalten wird, zu finden.

Sollte der Betrieb nicht mehr aufrechterhalten werden können, hat der Gemeinderat Kriterien für eine vorzeitige Schliessung der Fachstelle festgelegt.

Ab 2028 und mit einer neuen Struktur wird es im Kanton Bern weniger Arbeitsintegrations-Partner und grössere Zuständigkeitsgebiete geben.

