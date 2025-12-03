Thun legt vorsorglich Wahltermin für Ersatz von Raphael Lanz fest

Keystone-SDA

Sollte der amtierende Thuner Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP) im kommenden März in den Regierungsrat gewählt werden, müsste die Stadt eine Ersatzwahl durchführen. Diese würde am 14. Juni stattfinden.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Gewählt werden müsste ein neues Mitglied für den Gemeinderat und ein Stadtpräsident oder eine Stadtpräsidentin.

Für die beiden Majorzwahlen müssten die Wahlvorschläge bis am 7. April eingereicht werden, wie die Stadtbehörden am Mittwoch mitteilten. Ein zweiter Wahlgang würde am 5. Juli stattfinden.

Nach der Wahl ist vor der Wahl

Die im Sommer Gewählten müssten kurzum zur Wiederwahl antreten, denn am 29. November 2026 finden die ordentlichen Gesamterneuerungswahlen in Thun statt.

Sollte Lanz den Sprung in die Berner Kantonsregierung nicht schaffen, müsste er spätestens im November als Gemeinderat und Stadtpräsident ersetzt werden. Lanz tritt dann nämlich nach vier Legislaturen nicht mehr zur Wiederwahl an, wie er kürzlich bekannt gab. Ein allfälliger zweiter Wahlgang fürs Stadtpräsidium ist für den 20. Dezember vorgesehen.

Interesse an einer Nachfolge von Raphael Lanz als Stadtpräsident haben bereits verschiedene Politikerinnen und Politiker bekundet, so etwa SP-Gemeinderätin Katharina Ali-Oesch. Im «Thuner Tagblatt» machte sie jüngst klar: «Ja, eine Stapi-Kandidatur ist für mich ein Thema.» Die SP wolle die Chance packen, die sich mit der Vakanz biete.

Auch Amtskollegin Andrea de Meuron (Grüne) liess verlauten, sie prüfe eine Kandidatur. SVP-Gemeinderätin Eveline Salzmann gab vor einigen Tagen bekannt, dass sie ins Rennen steigen will.