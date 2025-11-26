Thun saniert Kultur- und Kongresszentrum für fünf Millionen Franken

Keystone-SDA

Die Stadt Thun will das Kultur- und Kongresszentrum (KKThun) baulich und technisch erneuern. Ziel sei es, den Schadausaal und das Foyer so zu gestalten, dass die Räumlichkeiten vielseitiger als heute genutzt werden könnten, teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Nach Angaben der Stadt ist die Infrastruktur für die heutigen Ansprüche an ein Kultur- und Kongresszentrum ungenügend. Vor allem die Audio- und Videotechnik müssten saniert werden, hiess es in der Mitteilung.

Ersetzt werden sollen die Bistrobar und die Möblierung, Garderoben und Beleuchtung sowie die Lautsprecheranlage werden erneuert. Schadausaal und Foyer, die heute vor allem kulturell genutzt würden, sollen künftig als multifunktionales Veranstaltungszentrum zur Verfügung stehen, hiess es in der Mitteilung.

Die Gesamtkosten für die Erneuerung des KKThun betragen nach Angaben der Stadt 5,05 Millionen Franken. Die Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten sind für den Zeitraum von Juli bis August 2026 geplant.