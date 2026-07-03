Thun setzt weiterhin auf Handwerker-Parkplätze

Keystone-SDA

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Nach rund eineinhalb Jahren hat die Stadt Thun eine positive Bilanz ihres Pilotversuchs zur Verkehrsreduktion in der Fussgängerzone gezogen. Die Parkplätze für Handwerkerinnen und Handwerker bleiben erhalten, ab August wird die Gratis-Parkzeit allerdings auf zwei Stunden beschränkt.

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(Keystone-SDA) Damit will die Stadt Thun «eine kontrollierte Kostenentwicklung» sicherstellen, wie sie am Freitag mitteilte. Bisher bezahlte die Stadt für diese Tickets in nahegelegenen Parkhäusern durchschnittlich knapp 5000 Franken pro Monat. Die hohe Nachfrage sei auch auf eine hohe Anzahl Baustellen zurückzuführen.

Insgesamt stiessen die Massnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Fussgängerzone laut der Mitteilung auf breite Akzeptanz. Der am 1. Januar 2025 gestartete Pilotversuch werde daher weitergeführt.

Ebenfalls zum Versuch gehören eine Gewichtsbeschränkung von 28 Tonnen für die Zufahrt zur Gerberngasse und eine Warenumschlagszone im Bälliz. Zudem wurde die Mittagsruhe verkürzt, was eine Zufahrt der Handwerkerinnen und Handwerker ab 13 Uhr ermöglicht. Der Stadt zufolge gibt es zudem morgens kaum mehr Staus bei der Anlieferung, weil eine Ausweichmöglichkeit geschaffen wurde.

Zuletzt hat auch die Stadt Biel einen Pilotversuch mit Handwerker-Parkplätzen abgeschlossen. Die gelb markierten Parkfelder im Stadtzentrum bleiben erhalten, weitere werden künftig direkt bei städtischen Bauprojekten eingeplant. Mit einer gültigen Parkkarte dürfen Betriebe ihre Fahrzeuge dort für drei Stunden parkieren.