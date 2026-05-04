Thun sperrt Bahnhofunterführung für Sanierung Frutigenstrasse

Keystone-SDA

Während der Sanierung der Frutigenstrasse in Thun bleibt die Bahnhofunterführung für fünf Monate komplett gesperrt. Das verkürzt die Dauer der Bauarbeiten deutlich, wie die Stadt Thun am Montag mitgeteilt hat.

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(Keystone-SDA) Eine Sperrung der Unterführung reduziere auch die Risiken für die Bevölkerung, den Verkehr und das «grundwassersensible Bauwerk», wie aus dem Communiqué hervorging. Die Unterführung sei baulich und geologisch sehr anspruchsvoll.

Von der Sperrung werden auch die Buslinien 3, 5, M26 und M40 betroffen sein. Die STI Bus AG wird die Linienführungen entsprechend anpassen.

Die Bauarbeiten sollen 2026 und 2027 stattfinden. Dieses Zeitfenster ist gemäss der Stadt ideal, weil die Baustelle in der Seestrasse abgeschlossen ist und «die weiteren relevanten und grossen Vorhaben» erst ab 2028 und somit nach dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) anstehen. Dazu gehören die Bauarbeiten an der General-Wille-Strasse/Burgerstrasse.

Gleichzeitig baut Energie Thun die Fernwärme aus. Der Ausbau führt über die Mittlere Strasse und die Waisenhausstrasse in das Gebiet Bahnhof sowie über die Frutigenstrasse bis in die Bereiche Gwattstrasse und Schadau. Baustart ist voraussichtlich im kommenden August im Bereich Bahnhofunterführung/Mönchplatz.

In der Mittleren Strasse ist der Bau der Fernwärmeleitung von Anfang 2027 bis Mai 2028 vorgesehen. Dieses Teilprojekt muss laut Mitteilung vor dem ESAF und der anschliessenden Sanierung der General-Wille-Strasse und der Burgerstrasse abgeschlossen sein.

Die Frutigenstrasse ist eine der wichtigsten Verkehrsachsen in Thun. Die enge Unterführung stösst an ihre Belastungsgrenze. Mit der Sanierung erhalten Bus und Velo mehr Platz.