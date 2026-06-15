Thun will 50 Millionen-Rahmenkredit für Immobilienkäufe

Keystone-SDA

Die Stadt Thun soll künftig flexibler Immobilien erwerben können. Der Gemeinderat beantragt dafür einen Rahmenkredit von 50 Millionen Franken über zehn Jahre, wie die Stadt am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Gemeinderat von Thun will gezielt «wichtige bebaute und unbebaute» Grundstücke und Liegenschaften erwerben, um die Stadtentwicklung voranzutreiben. Dazu gehört laut Mitteilung insbesondere die Schaffung von Wohnraum sowie die Sicherung von Flächen für Infrastruktur und wirtschaftliche Entwicklung.

Mit einem Rahmenkredit von 50 Millionen Franken soll der Gemeinderat künftig innerhalb eines festgelegten Finanzrahmens selbstständig über einzelne Käufe entscheiden können. Der Kredit ist auf zehn Jahre festgelegt und gilt als besondere Form eines Verpflichtungskredits. Verpflichtungskredite werden für Ausgaben beschlossen, die nicht sofort, sondern erst in späteren Jahren anfallen.

Begründet wird der geplante Rahmenkredit mit dem angespannten Immobilienmarkt in Thun. Geeignete Objekte seien rar und würden oft rasch verkauft, während politische Prozesse Zeit beanspruchten. Mit dem neuen Instrument soll die Handlungsfähigkeit der Stadt gestärkt werden, wird der zuständige Gemeinderat in der Mitteilung zitiert.

Über die Vorlage entscheidet die Thuner Stimmbevölkerung.