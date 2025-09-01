The Swiss voice in the world since 1935
Thun will an Aarestrasse neuen Stadtplatz schaffen

Keystone-SDA

Die Stadt Thun will am Knoten Aarestrasse/Mittlere Strasse einen neuen Stadtplatz schaffen. Der Platz soll im Zuge der Sanierung des ehemaligen Swisscom-Gebäudes aufgewertet und belebt werden.

(Keystone-SDA) Der Platz soll als Tor zur Innenstadt attraktiver gestaltet, ökologisch aufwertet und die Veloabstellanlage neu angeordnet werden, wie die Stadt Thun am Montag in einer Mitteilung schrieb. Der heute namenlose Platz soll zudem einen Namen erhalten.

Im Erdgeschoss der Liegenschaft des ehemaligen Swisscom-Gebäudes sind sogenannte Publikumsnutzungen geplant, die den Stadtraum beleben sollen, etwa Gastronomie oder Gewerbe, wie es weiter hiess.

Die Eigentümerin dieser Liegenschaft übernimmt die Planungs- und Projektierungskosten für den Platz. Die Realisierungskosten betragen rund 866’000 Franken. Der städtische Anteil beträgt 350’000 Franken, den Rest übernimmt die Eigentümerin. Der Gemeinderat hat dem Stadtrat einen entsprechenden Verpflichtungskredit von 350’000 Franken beantragt. Dieser wird am 18. September darüber befinden.

Das Swisscom-Gebäude wird aktuell saniert und zu einem nachhaltigen Stadthaus entwickelt, wie die Stadt weiter schrieb. Im Rahmen des Projekts wurde auch eine Idee für den Platz entwickelt. Das Siegerprojekt liefere eine Lösung, wie mit Eingriffen am Bau und im Aussenraum Stadtraum zurückgewonnen und belebt werden könne. Eine Umsetzung sei ab 2026 möglich.

