Thuner Feuerwehr leistete vergangenes Jahr 371 Einsätze

Keystone-SDA

Die Thuner Feuerwehr ist im 2025 insgesamt 371 Mal ausgerückt, deutlich mehr als im Vorjahr mit 334 Einsätzen. In den letzten zehn Jahren nahmen die Einsätze um rund 40 Prozent zu. Besonders zu Buche schlugen technische Hilfeleistungen, die Öl-Wehr bei Bränden und die Personenrettung bei Unfällen.

(Keystone-SDA) Einsätze in den Bereichen Chemiewehr, Unwetter und automatische Alarmanlagen blieben im Zehnjahresvergleich hingegen auf einem ähnlichen Niveau, wie die Organisation am Mittwoch mitteilte.

Unter technischen Hilfeleistungen fällt etwa die Unterstützung des Rettungsdienstes, Türöffnungen in Notsituationen oder die Befreiung von Personen aus steckengebliebenen Liften.

Die Thuner Feuerwehr ist eine Milizorganisation mit einem teilprofessionellen Kommando. Eingeteilt sind 105 Männer und Frauen in drei Kompanien.

Damit die Organisation die steigende Anzahl an Einsätzen weiterhin bewältigen kann, wurde ein Projekt zur Überprüfung der Alarmorganisation gestartet. «Das Ziel ist es, die Einsätze mit einem angepassten Aufgebot und einer gut verteilten Belastung der Milizangehörigen zu bewältigen», wird Roland Gfeller, Leiter Schutz und Rettung in der Mitteilung zitiert. Im Fokus stünden kleinere Einsatzgruppen, dynamische Alarmierungsmodelle und ein Fahrzeugpark mit flexiblen und wendigen Fahrzeugen.

Unterstützt wird die Feuerwehr Thun durch den Zivilschutz. Er sei ein wichtiger Partner im Einsatz und trage dazu bei, das Milizsystem zu erhalten. Dem Zivilschutz wurden mehr Kompetenzen und Aufgaben bei der Elementarereignisbewältigung zugeordnet. Diese Zusammenarbeit soll in den nächsten Jahren etabliert und weiter ausgebaut werden.