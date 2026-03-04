Thuner Nähwerk IDM erhält für Umzug Kantonsbeitrag

Keystone-SDA

Der Kanton Bern unterstützt den Umzug des Nähwerks IDM in neue Räumlichkeiten in Thun. Das IDM ist der einzige Ausbildungsstandort für Bekleidungsgestaltende und -nähende im Kanton Bern.

(Keystone-SDA) Für die Anmiete der Räume beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat für die nächsten zehn Jahre wiederkehrende Ausgaben von jährlich knapp 360’000 Franken. Dazu kommen 3,97 Millionen Franken einmalige Ausgaben für den Ausbau und das Einrichten der Unterrichtsräume.

Aktuell ist das Nähwerk IDM (Industrie, Dienstleistung, Modegestaltung) auf dem Thuner Ruag-Gelände beheimatet. Dort sind die Platzverhältnisse ungenügend, zudem läuft der Mietvertrag bald aus. Das Nähwerk soll daher an die Mittlere Strasse 52 umziehen.

Der Grosse Rat stimmte dem Kreditgeschäft am Mittwoch einstimmig mit 132 Stimmen zu.