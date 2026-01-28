Thuner Nähwerk IDM soll umziehen können

Keystone-SDA

Der einzige Ausbildungsstandort für Bekleidungsgestaltende und -nähende im Kanton Bern soll in neue Räumlichkeiten in Thun ziehen können. Die vorberatende Grossratskommission unterstützt den dafür nötigen finanziellen Beitrag des Kantons Bern.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Aktuell ist das Nähwerk IDM (Industrie, Dienstleistung, Modegestaltung) auf dem Thuner Ruag-Gelände beheimatet. Dort sind die Platzverhältnisse ungenügend, zudem läuft der Mietvertrag bald aus. Das Nähwerk soll daher an die Mittlere Strasse 52 umziehen.

Für die Anmiete der Räume beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat für die nächsten zehn Jahre wiederkehrende Ausgaben von jährlich knapp 360’000 Franken. Dazu kommen 3,97 Millionen Franken einmalige Ausgaben für den Ausbau und das Einrichten der Unterrichtsräume.

Die engen Platzverhältnisse am bisherigen Standort schränkten die Produktionsabläufe der Ausbildung ein. Zudem bestünden erhebliche Sicherheitsmängel. Aus Sicht der vorberatenden Grossratskommission besteht deshalb klarer Handlungsbedarf. Sie unterstützt den Umzug und die geforderten Gelder, wie sie in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt.

Über 11 Millionen für Zumieten

Zustimmung signalisiert die Kommission auch zu weiteren Kantonsgeldern für die Miete von verschiedensten Räumlichkeiten. Wenn der Kanton seine Leistungen nicht in eigenen Gebäuden erbringen kann, mietet er extern Räume.

Da es sich dabei häufig um langfristige Verträge handelt, wird regelmässig geprüft, ob die Räume weiterhin benötigt werden. Der Kanton beantragt jährlich die Weiterführung der bestehenden Mietverhältnisse, sofern sich deren Nutzen bestätigt hat. Die Verträge umfassen aktuell eine Mietsumme von rund 11,4 Millionen Franken pro Jahr.

Die Kommission beantragt dem Grossen Rat, den Kredit für die kantonalen Anmieten zu genehmigen.