Thuner Sängerin Veronica Fusaro nimmt am ESC in Wien teil

Keystone-SDA

Die Thuner Sängerin Veronica Fusaro nimmt für die Schweiz am Eurovision Song Contest 2026 in Wien teil. Die 28-Jährige tritt im zweiten Halbfinale am 14. Mai in der österreichischen Hauptstadt gegen die internationale Konkurrenz an.

(Keystone-SDA) Mit ihrer markanten Stimme und einem nachhallenden Sound gehöre Veronica Fusaro «zu den spannendsten Stimmen des Schweizer Alternative Pop», heisst es in einer Mitteilung von Schweizer Radio und Fernsehen SRF vom Dienstag weiter.

Ihre Musik verbinde Pop mit Soul- und Rock-Einflüssen und lebe «von grosser emotionaler Tiefe sowie authentischem Storytelling». Und als Tochter einer Schweizer Mutter und eines italienischen Vaters fliessen laut SRF kulturelle Vielfalt und persönliche Erfahrungen wie selbstverständlich in Fusaros Songs ein.

Bereits 2016 wurde die Thunerin von SRF 3 als «Best Talent» ausgezeichnet. Seither spielte sie über 500 Konzerte im In- und Ausland und stand auf renommierten Bühnen und Festivals wie dem Glastonbury Festival, dem Montreux Jazz Festival und dem Gurtenfestival, wie SRF weiter schreibt.

493 Songs wurden demnach von Musikerinnen und Musikern für die Schweizer Teilnahme am ESC 2026 eingereicht. Eine internationale Publikums- und Fachjury bestimmte den Beitrag in einem mehrstufigen Auswahlverfahren. Der Song, mit dem Veronica Fusaro am ESC auftritt, wird am 11. März bekannt gegeben.