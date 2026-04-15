Thuner Schadaugärtnerei wird wiederbelebt

Keystone-SDA

In der Schadaugärtnerei in Thun sind künftig wieder kulturelle Anlässe und Gastronomie erlaubt. Der dafür nötige Bauentscheid ist nach Einsprachen aus der Nachbarschaft rechtskräftig geworden.

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(Keystone-SDA) Gastronomie und Kultur sind somit von Mai bis Oktober erlaubt, wie die Stadt Thun am Mittwoch mitteilte. Auch etwa Märkte und Ausstellungen sowie Spielräume sind demnach möglich. Open-Air-Veranstaltungen sind an maximal fünf Tagen, ein kleiner Zirkus an bis zu 20 Tagen und ein Festival an höchstens zwei Tagen pro Jahr gestattet.

Für das laufende Jahr sind laut der Mitteilung bereits konkrete Veranstaltungen geplant. Anfang September sollen ein Konzert mit Thees Uhlmann sowie ein gemeinsamer Anlass vom Mokka Thun und der Mühle Hunziken stattfinden. Im Winter ist ein «Winterzauber» vorgesehen. Weiter stehe die Stadt in Kontakt mit Gastronomiebetrieben aus der Region, um baldmöglichst ein entsprechendes Angebot aufzugleisen.

Auch längerfristig stehe im Vordergrund, eine Mischung aus Gastronomie, öffentlichen und multifunktionalen Nutzungen sowie Ateliers und Veranstaltungen anzubieten. Mittel- bis langfristig müssen die Gebäude allerdings saniert werden, wie die Stadt weiter schrieb. Dies sei mit hohen Kosten und grossem Zeitaufwand verbunden.

Die Schadaugärtnerei wurde bereits in den Jahren 2020 und 2021 in Form einer Zwischennutzung zum Kultur- und Gastronomieort. Im Mai 2022 hat die Stadt Thun ein Baugesuch für die weitere Nutzung des Areals beim Regierungsstatthalteramt eingereicht. In der Folge habe es mehrere Einsprachen aus der Nachbarschaft gegeben, weshalb eine Nutzungsordnung überarbeitet und Verhandlungen geführt worden seien.